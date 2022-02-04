Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok itiraf! 'Sürükledik çünkü sokağa atacaktık'
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi restoranında öldürülmesiyle ilgili soruşturmada şok itiraflar geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduktan sonra yerde sürükledikleri görülen katil zanlıları ifadelerinde, kurbanlarını neden yerde sürükledikleriyle ilgili kan donduran itiraflarda bulundular...
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar, Mahmutyazıcıoğlu'nu ayağından vurduktan sonra neden yerde sürüklediklerini de anlattı.
Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.
Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.
Yaralayıp yolda bırakacaktık
Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.