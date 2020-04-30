Ece Erken'i bu halde hiç görmediniz seneler önceki halini Instagram'dan paylaştı

''Biraz tombiş:) biraz saftirik bir çocukluğum oldu:) babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi.. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun.''