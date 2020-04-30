Ece Erken'i bu halde hiç görmediniz seneler önceki halini Instagram'dan paylaştı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olaylı bir yasak aşk yaşayan ardından ayrılan Ece Erken, seneler önceki halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Erken'in fotoğrafı görenleri şaşırttı.
Yasak aşkı yüzünden Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz sunuculuğunu bırakarak televizyon ekranlarından uzak kalan Ece Erken, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. 15 senedir evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ortaya çıkınca hayatı alt üst olan Erken, son Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
Zor günler geçiren Erken, çocukluğuna geri döndü. Instagram'da bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Erken, yazdığı notla da dikkatleri üzerine çekti. Erken, şu fotoğrafı paylaşarak, altına şunları yazdı:
''Biraz tombiş:) biraz saftirik bir çocukluğum oldu:) babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi.. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun.''
Ece Erken'in çocukluk fotoğrafı birçok kişi tarafından beğenilirken Erken'e arkadaşlarından destek mesajları da geldi.