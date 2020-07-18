Ece Erken'e soruşturma açıldı! Sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayımladı

Ancak kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.