Ece Erken'e soruşturma açıldı! Sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayımladı
Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğunu söylediği boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı için soruşturma açıldı.
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olduğu zamanlarda ayrıldığını duyurmuştu, geçtiğimiz günlerde denizde samimi görüntülenince barıştıkları ortaya çıktı. Ayrılık sürecinden hemen önce ise Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir boşanma belgesi sundu, başı belaya girdi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ece Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.
Ancak kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.
Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.