Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."