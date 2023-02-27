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Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

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Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

Ünlü sunucu Ece Erken, kendisine dadanan sapıkla bir süredir uğraşıyordu. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayattayken sapık hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından olay yargıya taşınmıştı. Ece Erken, mahkemenin sapık Erdal Ç. hakkında verdiği kararı sosyal medyadan duyurdu.

Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

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Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

İddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlenmişti:

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Ece Erken'e kabusu yaşatan sapık hakkında flaş karar! 'Şafak'ın en istediği şeydi' diyerek duyurdu

"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."

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