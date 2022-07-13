Ece Erken'den yürekleri dağlayan sözler: ''Aslında ölüm, geride kalanlar için...''
Ekranların sevilen yüzü ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayınca bir silahlı saldırı neticesinde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Aylardır eşinin yokluğuyla mücadele eden fakan bu duruma alışamayan, zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününde, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve yazdığı o notlarla sevenlerinin yüreklerini dağladı.
Başarılı ve güzel sunucu Ece Erken, ocak ayında kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısını atlatamadı. Bu yokluğu aşamayan güzel sunucu, eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri ağlattı. Demet Akalın da destek mesajı attı.
Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü yürek burkan bir mesajla kutladı.
Kısa bir süre önce reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan hesabından silen Ece Erken, eşiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.