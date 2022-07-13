Ece Erken'den yürekleri dağlayan sözler: ''Aslında ölüm, geride kalanlar için...''

Başarılı ve güzel sunucu Ece Erken, ocak ayında kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısını atlatamadı. Bu yokluğu aşamayan güzel sunucu, eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri ağlattı. Demet Akalın da destek mesajı attı.