Ece Erken'den olay gönderme! Sinan Akçıl ve eski aşkı Hadise'yi hedef aldı...
Yaz aylarında magazin gündemini sarsan Ece Erken – Sinan Akçıl aşkı, sürpriz bir şekilde başlayıp aynı hızla bitmişti. Ayrılığın ardından uzun süre sessizliğini koruyan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Peki, ünlü sunucunun bu sözleri eski sevgilisi Sinan Akçıl’a bir gönderme miydi?
Magazin dünyasında “sürpriz aşk” olarak konuşulan Ece Erken ve Sinan Akçıl ilişkisi, kısa sürede büyük ilgi toplamıştı. Ancak temmuz ayında ilişkilerinin son bulması, ikilinin sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılığın ardından ikili herhangi bir açıklama yapmazken, aylar sonra gelen paylaşım eski defterlerin kapanmadığını gösterdi.
Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden yaptığı sert sözlerle gündemi salladı. “Kendi adıyla bile manşet olamayan ayakçı... Haddini bil ya, bu nedir kadınlar sayesinde manşet olma merakı! Bırak yaptığın işleri konuş ezik! Hadise bitti, ben mi başladım? Kadından betersin, ne illetsin! İşin konuşulsun, dedikodun değil, erkek ol biraz.” ifadeleri gündem oldu.
Bu ifadeler, kısa sürede sosyal medyada “Sinan Akçıl’a gönderme mi?” yorumlarına neden oldu. Ece Erken’in paylaşımından hemen önce, Sinan Akçıl da sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:
“En son şarkımı yazdığım kişiden pişmanım. Bu arada not düşeyim, ‘Bana Aitsin’ 2023 yılında yazılmıştır.”