Ece Erken'den olay açıklama: Herkes lüks arabalara binerken...

Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü yürek burkan bir mesajla kutlamıştı. Kısa bir süre önce reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken, daha önce eşiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.