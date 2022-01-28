Ece Erken'den Instagram'da ilk Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı! Bircan Bali canlı yayında anlattı!
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk kez fotoğraf paylaşımı yaptı. Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken'in ilk sözlerini arkadaşı Bircan Bali açıkladı.
Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından Instagram'da ilk paylaşım geldi. Ünlü avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında yemek yediği akşam kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, acı olayın ardından Instagram'da hikaye kısmında eşinin cenaze töreni ile ilgili bilgileri verdi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıktı. Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Ece Erken'e taziye ziyaretinde edindiği bilgileri canlı yayında aktardı.
Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ilk paylaşım!
Yaşanan korkunç cinayetin ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan ünlü sunucu Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Rize'de yapılacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı. Saatler sonra Ece Erken, kişisel Instagram hesabından kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı.
İşte Ece Erken'in duygusal fotoğraf paylaşımı
Ece Erken Instagram hesabında eşine sımsıkı sarıldığı bu kareyi paylaştı ve sevenlerini, takipçilerini hüzünlendirdi. Beyaz Tv'de canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da Ece erken'in paylaşımına yer verildi.
Bircan Bali anlattı: Ece erken eşinin vurulduğu o anı izlemiş!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi canlı yayında Ece Erken'in durumuna dair açıklamalarında, Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durabildiğini ve çok kötü bir durumda olduğunu anlattı. Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: