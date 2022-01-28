Ece Erken'den Instagram'da ilk Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı! Bircan Bali canlı yayında anlattı!

Bircan Bali anlattı: Ece erken eşinin vurulduğu o anı izlemiş!



Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi canlı yayında Ece Erken'in durumuna dair açıklamalarında, Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durabildiğini ve çok kötü bir durumda olduğunu anlattı. Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: