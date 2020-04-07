Ece Erken'den haftalar sonra itiraflar ardı ardına geldi özür diledim dedi
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla ayrılan Ece Erken, haftalar sonra Instagram hesabından açıklama yaptı.
Berna Mahmutyazıcıoğlu ile 15 senedir evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken'in olayları günlerce magazin gündeminde konuşuldu. Tam sular duruldu derken Ece Erken'in bu kez sevgilisinin arabalarını parçaladığı videosu sızdırıldı ve Erken, sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından ayrılmak zorunda kaldı.
Bir tatile ihtiyacı olduğunu söyleyen Ece Erken, bir süredir sessizliğini koruyordu ki haftalar sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Erken, 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' yazılı görselin altına şu mesajı düştü:
Instagramda 2-3 isimsiz, kendilerine sahte isim takan hesaplar var. Twitter'da da böyle troll hesaplar var... Kiminle muhattap olduğumuzu bile bilmediğimiz hesaplar... (Evet ben de açtım zamanında ama asla kimseye hakaret etmek için değil, bir iş yapıyordum ve benim kendi hesabımı engelleyen magazin siteleri ve diğer hesaplar vardı, onlara bakıyorduk yayında o kadar. Kendimi korumak, başkasına hakaret etmek veya kendime iltifat etmek gibi saçma sapan açılan hesaplar değildi ve programdan ayrıldım o gün kapattım.)
''Ne tweet atsam, ne paylaşsam hemen anlam yükleyip yazılan hakaretler... Zamanında ben de 2 yıl magazin yaptım, eleştirdim, haddimi aştığım yerde dava açıldı... Ama insanlara küfürler hakaretler etmedim, hatam varsa da özür diledim...''