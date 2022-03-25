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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

Ece Erken 25 Ocak'ta gerçekleşen bir silahlı saldırıda hayatını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine şilişkin kritik detayları paylaşmaya devam ediyor. Erken, eşinin adına sahte çekler yazıldığını iddia ederek, şifreli isimler verdi.

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinden boş çek alıp adını kullanarak borcu varmış gibi gösterdiklerini ileri sürerek isyan etti.

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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

Geçtiğimiz yaz aylarında evlendiği ve Ocak ayında silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla yıkılan ünlü sunucu Ece Erken zor günler geçiriyor.

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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşine olan özlemini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta dile getiren Erken, son paylaşımında ise isyan etti. 

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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adıyla sahte çek yazdılar iddiası şifreli isimler verdi

Erken, eşinden daha önce boş çek alınıp eşinin adını kullanarak borcu varmış gibi gösterildiğini öne sürdü.

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