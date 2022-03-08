Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40'ında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye mesaj
Ece Erken, silahlı saldırıda yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün 40'ıncı gününde yaptığı paylaşımda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye seslendi.
Ünlü Sunucu Ece Erken, Beşiktaş eski yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk kez sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı. Erken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de seslendi. Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cinayete kurban gitmesinin ardından derinden sarsılmıştı. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zor günleri anlatmasıyla sevenlerini duygulandırdı.
Eşiyle son yazışmalarını paylaştı: 7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, eşinin ölümünün 40'ıncı gününde sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı. Eşiyle yazışmalarını paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:
"15.01.22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah. Ve bugün canım Şafağımın 40'ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın, eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım, Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim."
'Cenazeye geç gelenler..' : Ece Erken açıklamasının devamında ise "Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi.