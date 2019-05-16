Ece Erken Ve Deniz Seki sosyal medyada fena kapıştı! Birbirlerine sert sözler!

Ünlü sanatçı Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki moderatörü, "Sayın Serdar Bilgili ve sevgili Deniz Akel ile yeni bir proje için bir araya geldik. Deniz Akel ve çok önemli bir yönetmen, Serdar Bilgili ise hem çok önemli bir işadamı hem de fotoğraf sanatçısı. Hemen yakıştırmalar yapmak çok yanlış. Sevgili Ece Erken ve Bircan Bali altını dolduramadığınız yalan haberler yapmayın lütfen" sözleriyle uyardı.