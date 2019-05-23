Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı televizyon efsaneleri arasına girdi
Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali Madonna gafıyla rezil oldular. Ece Erken'in Eurovision ile ilgili cehaleti ve ona eşlik eden Bircan Bali'nin hali herkesin dilinde.
Beyaz TV kanalırda magazin programı sunuculuğu yapan Ece Erken canlı yayında yaptığı gafla ekran başındaki seyircileri bir kez daha şaşırttı. Erken, Eurovision yarışmasında mini bir konser vererek renk katan Maddona'yı yarışmacı sanınca herkesin diline düşen gafı yaptı.
Unutulmazlar arasına girecek olan gaf, İsrail'de yapılan Eurovision konusu açılınca geldi. Bilindiği gibi Madonna eurovisiona konuk sanatçı olarak katılmıştı. Ancak magazin programı sunuculuğu yapan Ece Erken ve Bircan Bali bundan bihaberdi.
Tel Aviv'deki yarışmada Madonna'nın nasıl olup da birinci olamadığına şaşan Ece Erken aynen şunları söyledi:
-Biliyorsunuz Madonna'ya da bir çok tehdit ve boykot geldi. Ona rağmen gitti. Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip deği mi? Madonnasın ya... Ne yapsan olur.
Bu gafa Bircan Bali de katıldı ve şunları söyledi:
-Madonnasın ya evet kesinlikle öyle.. Ama bu oylamalar sahne performanslarından sonra gerçekleşiyor ya Ece... Sahnede bu şeyi oylamadan önce yapıyor, Filistin bayrağı boykotunu.