Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı sosyal medyanın diline düştü
Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Ece Erken ve Bircan Bali, Eurovision'a konuk olarak katılan Madonna'yı yarışmacı sanınca olanlar oldu.
İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasına Filistin bayraklı protestolar damga vurmuştu. Madonna'nın sahne aldığı organizasyonda, dansçılarından birinin sırtında Filistin bayrağı olması Türkiye'den büyük destek görmüştü. Ancak Madonna'nın yarışmaya konuk olarak değil de yarışmacı olarak katıldığını zanneden Ece Erken ve Bircan Bali, alay konusu olmayı başardı.
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü. Erken, Eurovision'a katılan Madonna'yı yarışmacı sanarak, birinci olamamasına şaşırdığını söyledi.
Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.
Eleştirildiler: Sosyal medyanın diline düşen Ece Erken ve Bircan Bali, yaptıkları haberleri önceden araştırmadığı gerekçesiyle çoğu takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.