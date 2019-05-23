Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı sosyal medyanın diline düştü

Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.