Ece Erken Ufuk Özkan'ın maddi durumu ve tedavisi hakkında bilinmeyenleri anlattı...

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna dair şu sözleri paylaştı:

“Abimi bugün ziyaret ettim. Bilinci açık, konuşabiliyor. Kalp ritmi düşük ama doktorların kontrolü altında. 48 saatlik yoğun bakım süreci sonrası ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci yeniden değerlendirilecek. Dualarınızı eksik etmeyin.”