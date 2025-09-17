Ece Erken Ufuk Özkan'ın maddi durumu ve tedavisi hakkında bilinmeyenleri anlattı...
Bir dönemin fenomen dizisi Geniş Aile’de hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, hakkında ortaya atılan maddi sıkıntı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ufuk Özkan, iddiaların ardından hastaneye kaldırıldı. Ailesi, intihar söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncunun gözlem amacıyla yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun kontrol altında olduğu açıklandı.
Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna dair şu sözleri paylaştı:
“Abimi bugün ziyaret ettim. Bilinci açık, konuşabiliyor. Kalp ritmi düşük ama doktorların kontrolü altında. 48 saatlik yoğun bakım süreci sonrası ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci yeniden değerlendirilecek. Dualarınızı eksik etmeyin.”
Kardeşi, Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli sürecinin zorlu geçtiğini, genç bir set çalışanının karaciğerini bağışlamak istediğini fakat heyetin kabul etmediğini belirterek, bu durumun moralini bozduğunu söyledi.
Gel Konuşalım programı sunucusu Ece Erken ise canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı:
“Bana gelen bilgiye göre ciddi maddi sıkıntı yaşıyor. Hatta ortak bir tanıdığımızdan 20 bin TL istemiş.”