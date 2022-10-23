Ece Erken takipçisinin yorumuna ateş püskürdü ''Ne istiyorsunuz öleyim mi?''
Silahlı saldırıda Avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken zor günler geçiriyordu. Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflara yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Giden gidene, hayat devam ediyor" diye yazdığı mesaja sinirlenen ünlü isim takipçisine cevap verdi.
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti.
Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz aylarda bakıcı bulamadığı haberleriyle adından söz ettirmişti. İddialara göre; yeni bir bakıcı arayışına giren Ece Erken, ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarmış, ancak buna rağmen kimseyi bulamamıştı. Bu durumdan dert yanan ünlü ismin; "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" demişti.
Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Ece Erken; sosyal medya hesabından isyan etmişti. Bakıcı değil, evine yardımcı aradığını belirten ünlü sunucu, Twitter'da isyan etmişti.
Eymen 7 yaşında. Ben büyüttüm, büyük bir keyifle. 'Eve yardımcı en az 10 bin TL istiyor'