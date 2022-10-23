Ece Erken takipçisinin yorumuna ateş püskürdü ''Ne istiyorsunuz öleyim mi?''

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz aylarda bakıcı bulamadığı haberleriyle adından söz ettirmişti. İddialara göre; yeni bir bakıcı arayışına giren Ece Erken, ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarmış, ancak buna rağmen kimseyi bulamamıştı. Bu durumdan dert yanan ünlü ismin; "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" demişti.