Ece Erken Söylemezsem Olmaz'dan istifa edince Seren Serengil Seda Akgül geldi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, ortalığı karıştırdı. Sevgilisinin karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in arabaları parçalarken görüntülendiği videoyu yayımlayınca ise Ece Erken için istifa kaçınılmaz oldu. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'in yeri ise jet hızıyla doldu.