Ece Erken Söylemezsem Olmaz'dan istifa edince Seren Serengil Seda Akgül geldi
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arabasını parçaladığı video karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından ifşa edilen Ece Erken, Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında istifa etti. Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Seren Serengil ve Seda Akgül oldu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, ortalığı karıştırdı. Sevgilisinin karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in arabaları parçalarken görüntülendiği videoyu yayımlayınca ise Ece Erken için istifa kaçınılmaz oldu. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'in yeri ise jet hızıyla doldu.
Geçtiğimiz hafta istifası istenmediği halde kendisinin tatile çıkacağını çünkü psikolojisinin artık el vermediğini ifade eden Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı. Bircan Bali, Erken'in istifasıyla tek kalınca kanal anında harekete geçti.
Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları son olarak Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma yaşayan Seren Serengil ve Kanal D'de yayımlanan programdan kavgalı ayrılan Seda Akgül oldu.
Peki, Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayı nedir?
Ece Erken'in yaklaşık 1 yıldır evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü.