Ece Erken saldırıya uğradığını açıkladı! Camları yumruklamaya başladı
Beyaz tV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, gündüz vakti saldırıya uğradı.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, Seyrantepe'de seyir halindeyken bir erkek şahıs tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Ünlü sunucu o anları kameraya aldığını ve o şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti.
Ünlü sunucu Ece Erken Seyrantep'de aracının önünün kesildiğini ve kendisine “biraz geri çekil” ifadelerinin kullanıldığını belirten Erken, “Tanışmıyoruz siz’li biz’li konuşalım” dedim. Karşı taraf bu sefer “o zaman geri çekilir misiniz lan” dediğini söyledi.
Yaşadığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden Erken “Oğlum Eymen yanımdaydı. Adam camları yumruklamaya başladı. Kameraya çekince de yalan söylemeye başladı” dedi.
Ece Erken Kimdir?
1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğdu. Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı.