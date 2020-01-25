Ece Erken saldırıya uğradığını açıkladı! Camları yumruklamaya başladı

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, Seyrantepe'de seyir halindeyken bir erkek şahıs tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Ünlü sunucu o anları kameraya aldığını ve o şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti.