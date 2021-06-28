Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla evlendi! Müjdeyi verdi!
Ece Erken ve uzun zamandır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Evlilik müjdesini verdiği fotoğrafın altına yorum yazan Seren Serengil'in yorumundaki 'küfür' kısaltması ise evlilik haberinin önüne geçti. Takipçileri Seren'i 'Kaldır şunu' diye uyardı.
Sunucu Ece Erken avukat sevgilisiyle nikah masasına oturdu sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaşıp altına "Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notunu düştü.
'Yanlış anlaşılırsın Seren, kaldır şu yorumunu'
Evlilik müjdesi kadar dikkat çeken başka bir detay ise, Erken'in evlilik haberini duyurduğu fotoğrafın altına Seren serengil'in yazdığı yorum oldu. Serengil, küfür kısaltması olan bir söz kalıbını kullanarak yaptığı yorumun devamında da dalga geçercesine emojiler kullanarak "Ne zaman evlendiniz ya" dedi. Takipçileri Seren Serengil'in bu kelimeyi yanlışlıkla yazdığını düşündüklerini belirterek, 'Yanlış anlaşılırsın Seren, kaldır şu yorumunu' diye tepki verdiler.
Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçalamasıyla gündeme gelmiş, çok eleştiri toplamış ve çalıştığı kanaldan ve programdan istifa etmişti.
Eleştirebilirler ama hakaret, linç bunlar doğru değil duramıyorum artık. Artık buna dur demek istiyorum. Kim ne diyorsa desin bu iki insan arasında bir ilişki 3. bir kişi ile alakası yok. Ben karar verdim bir yola çıktım 3. kişi ile bir alakası yok. Hiç kimse istemeden yuvasını bozdurmaz öyle bir dünya yok. Artık lütfen herkes saygı duysun.''