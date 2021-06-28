Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla evlendi! Müjdeyi verdi!

Eleştirebilirler ama hakaret, linç bunlar doğru değil duramıyorum artık. Artık buna dur demek istiyorum. Kim ne diyorsa desin bu iki insan arasında bir ilişki 3. bir kişi ile alakası yok. Ben karar verdim bir yola çıktım 3. kişi ile bir alakası yok. Hiç kimse istemeden yuvasını bozdurmaz öyle bir dünya yok. Artık lütfen herkes saygı duysun.''