Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşayıp evli biriyle olmadığını savundu
Evli ve çocuklu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, yasak aşk yaşamadığını söyleyip kendisini eleştiren ünlülere yine ateş püskürdü. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç da Ece Erken için 'zina ve suç' deyip RTÜK'e seslendi.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında birçok ünlü ismin haberlerini kendi yorumlarıyla sunan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşkı ifşa olunca gardını aldı. Geçtiğimiz günlerde isim vermeyerek biriyle birlikte olduğunu söyleyen Erken, 'Ben zaten söylemiştim' diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yasak aşkının ortaya çıkması üzerine şunları söylemişti:
"Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz."
Ece Erken'in ardından sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da "Evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur" sözlerine yer vermişti. İkilinin bu açıklamaları, konuşulanların önüne geçemeyince Erken bir açıklama daha yaptı ve kendisini eleştirenleri de es geçmedi.
İşte Ece Erken'in o açıklamaları:
''Boşanma davası açmış 10 yıl sürse 10 yıl sonra mı çıkayım? Boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış. Bir dava bir yıl da sürebilir. Çocuk yaparsın evliliği kurtarmak için ama olmuyorsa da olmuyordur.''