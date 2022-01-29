Ece Erken 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili' deyip sıraladı Ali Yasak Seccad Yeşil Kadir Yasak kimdir ve nerede

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından 'eşimin katilleri' diyerek tek tek isimler sıraladı ve fotorğaf paylaşarak emniyet birimlerine 'yalvarıyorum' diyerek mesaj verdi. İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı. Cenazenin ardından Ece Erken, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Kadir Yasak'ın tek tek fotoğraflarını paylaşarak 'katiller' notuyla paylaşımlar yaptı. Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu, tetiği çektiği söylenen Kadir Yasak'a katil diye seslenerek, "Katil Kadir Yasak! Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu" dedi.