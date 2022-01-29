Ece Erken 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili' deyip sıraladı Ali Yasak Seccad Yeşil Kadir Yasak kimdir ve nerede
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından cenazede züçlükle ayakta durdu. Instagram hesabından emniyete seslenen ece Erken eşimin katillerini bulun diye yalvararak 'Ali Yasak, Kadir Yasak,Sekan Dakman, Seccad Yeşil ve Uğur Can Bilge' isim verdi ve isyan etti.
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından 'eşimin katilleri' diyerek tek tek isimler sıraladı ve fotorğaf paylaşarak emniyet birimlerine 'yalvarıyorum' diyerek mesaj verdi. İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı. Cenazenin ardından Ece Erken, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Kadir Yasak'ın tek tek fotoğraflarını paylaşarak 'katiller' notuyla paylaşımlar yaptı. Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu, tetiği çektiği söylenen Kadir Yasak'a katil diye seslenerek, "Katil Kadir Yasak! Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu" dedi.
Ece Erken'den peşpeşe paylaşım! Eşini katillerinin bulunmasını istedi
İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, cenaze sonrası sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak eşinin katillerinin bulunmasını istedi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını derinleştirirken dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketinde toprağa verildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti.