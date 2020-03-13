Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayı! Eşi Benan video görüntülerini yaydı
Ece Erken görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu, paylaştı. İddiasına göre Ece Erken, evlerine gidip arabalarını parçaladı. İşte olay yaratan Ece Erken görüntüleri:
Geçtiğimiz hafta Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraberliği ortaya çıkınca ortalık fena karışmıştı. Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıldır evliydi. Bugün gelen görüntüler ise tam anlamıyla bomba etkisi yarattı.
Erken'in sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, ilişkiyi duyar duymaz boşanma davası açmış, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise boşanma davasının Ece Erken ile alakalı olmadığını iddia etmişti. Son olarak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. Instagram hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in gece yarısı gizlice evlerine geldiği görüntüleri yayınladı.
Görüntüler Benan Mahmutyazıcıoğlu ile eşinin oturdukları evin güvenlik kamerasından alınma. Gece yarısı evin avlusuna bir araç giriyor. Araçtan inen kişi Ece Erken... Hiç duraklamadan arabalara yönelen Ece Erken, onların aynalarını kırıyor.
Benan Mahmutyazıcıoğlu, paylaştığı videonun altına bir de şu notu düştü:
"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım...''