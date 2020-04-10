Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılığının detaylarını anlattı belge sundu
Ece Erken, yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını itiraf etti sebebini ve ilişkinin ayrıntılarını anlattı. Ece Erken bununla da kalmayıp bir de boşanma belgesini paylaştı.
Ece Erken, son günlerde kavgaları olay yaratan yasak aşkı ile yine gündemden düşmüyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisinin sonlandığını itiraf eden Ece Erken, ilişkisinin detaylarını anlattı. Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıldır evli olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşanma belgesini Instagram'dan paylaştı.
Her fırsatta ilişkisinin arkasında olduğunu söyleyen ve beraberliklerinden önce açılan bir boşanma davasını dile getiren Erken, Instagram hesabından beraberliklerini bitirdiğini duyurdu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na karşı güvenini kaybettiğini belirten Ece Erken, "Bana verilen ve inandığım belgeyi (boşanma davası) paylaşıyorum. Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum" diyerek şunları anlattı:
''Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır.''