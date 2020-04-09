Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı tüm geçmişi elimde deyip anlattı

Ev sahibi ile mesajlarını ifşa eden Ece Erken, bu kez yeniden yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gündeme geldi. 15 senedir Berna Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etmesiyle olay yaratan Ece Erken bu kez de ayrıldığını iddia ederek olay oldu.