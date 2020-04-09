Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı tüm geçmişi elimde deyip anlattı
Ece Erken, son zamanlarda yine olaylarıyla gündemden düşmüyor. Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını iddia eden Ece Erken bu kez söylediği sözlerle dikkat çekti.
Ev sahibi ile mesajlarını ifşa eden Ece Erken, bu kez yeniden yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gündeme geldi. 15 senedir Berna Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etmesiyle olay yaratan Ece Erken bu kez de ayrıldığını iddia ederek olay oldu.
Instagram'da bir magazin haberinin paylaşımı Ece Erken'in açıklamasını "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi bence aynaya bakın kendinizden utanın" paylaştı.
Erken, bu paylaşımın altında bir takipçisine şunları yazdı:
"Yuva yıkmadım ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde şu an"
Peki, Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayı nedir?
Ece Erken'in yaklaşık 1 yıldır evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü.