Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı bitti Instagram'dan ayrılığı açıkladı

Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptığı esnada yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu haberleri yayıldı. Erken, yasak ilişkisini itiraf edince ise Beyaz TV'deki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Olaylı ilişkide Erken, Mahmutyazıcıoğlu için yapmadığını bırakmadı fakat ayrılıktan kaçamadı.