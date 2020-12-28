Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı bitti Instagram'dan ayrılığı açıkladı
Ece Erken, yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğruna işin olmuş, aşkı dolu dizgin devam etmişti ki ayrılık kapısını çaldı.
Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptığı esnada yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu haberleri yayıldı. Erken, yasak ilişkisini itiraf edince ise Beyaz TV'deki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Olaylı ilişkide Erken, Mahmutyazıcıoğlu için yapmadığını bırakmadı fakat ayrılıktan kaçamadı.
Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasının ardından oğluyla birlikte Bodrum'a giden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaz tatilini geçirdi.
Yaz boyu birlikte tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı kısa sürdü. Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu.
Ece Erken paylaşımında 'Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler' ifadelerini kullandı.