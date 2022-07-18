Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşinin gönderdiği tehdit mesajlarını ifşa etti!
Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülen ünlü sunucu Ece Erken, ölen eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de kendi işlettiği balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ece Erken'den şok eden iddialar geldi.
Öldürülen eşimin ağabeyi tehdit ediyor
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ifade eden Ece Erken, kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden tek tek ifşa etti.
Kardeşimin mallarına çökmüşsün!
Erken, mesajlarla birlikte şu ifadeleri kullandı;
- Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal’cik! Sedef’i Acarkent’in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın.
- Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki!