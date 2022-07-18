Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşinin gönderdiği tehdit mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de kendi işlettiği balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ece Erken'den şok eden iddialar geldi.