Ece Erken olaylar sonrası ilk kez görüntülendi! Bundan sonra adalet konuşacak
Son zamanların magazin kamuoyunda en çok konuşulan ismi ünlü sunucu Ece Erken, Ortaköy'de görüntülendi. Erken, kendisine gelen sorulara, "Bundan sonra adalet konuşacak" sözlerini sarf etti.
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkı gündemi sallayan Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Erken, aynı zamanda sosyal medyadan bir süre uzaklaşacağını da açıkladı.
Olaylar sonrası Ortaköy'de bir market çıkışı görüntülenen Erken, muhabirlerin yaşanan olaylar ile ilgili sorularına “Arkadaşlar konuşmuyorum ben gerekenleri mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak. “ dedi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulanan güzel sunucu, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ile aşkının kamuoyuna yansıması sonrası gelen tepkiler üzerine ağlayarak programından istifa ettiğini duyurdu.
Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söylemişti. Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu iddia edilmişti.