Ece Erken o davayı geri çekti!

2014 yılının Haziran ayında masalsı bir düğünle evlenen Ece Erken ve Serkan Uçar için mutluluk uzun sürmemiş ve çift evliliklerinin 1. yılında boşanma kararı almışlardı. Ünlü çift hayatlarını birleştirdikten sonra sık sık 'kavga' haberleriyle gündeme gelmişti. İkilinin evliliğinin bitirme sebebi olarak Ece Erken'in Serkan Uçar için söylediği 'ergen' kelimesi olduğu söylenmişti. İkilinin Eymen adında bir çocukları bulunuyor.