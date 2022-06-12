Ece Erken kötü günleri geride bırakıyor! Balkonda bornozlu pozu olay oldu

Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle...

Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz."