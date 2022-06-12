Ece Erken kötü günleri geride bırakıyor! Balkonda bornozlu pozu olay oldu
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken zor günleri geride bırakıyor. Geçen ay reddimiras yapan ve İnstagramdan soy adını güncelleyen ünlü sunucunun balkonda bornozlu pozu sosyal medya da büyük beğeni topladı.
Ece Erken geçtiğimiz ocak ayında eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de, sahibi olduğu restoranda, silahlı saldırı sonucu kaybetmişti.
Zor günler geçiren ünlü sunucu geçtiğimiz ay reddimiras yaptığını açıklayıp, İnstagramda Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu olan soy adını Ece Erken olarak güncellemişti.
Ece Erken, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını vermişti.
Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle...
Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz."