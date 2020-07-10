Ece Erken iddiası bomba! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatil yaparak kaçıyor
Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeniden barışan Ece Erken hakkındaki iddia olay oldu. Erken, mahkeme tebligatlarından kaçıyor.
Son olarak eski sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştığı, öpüşme fotoğraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken hakkındaki iddiayı Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, ortaya attı. Üstündağ, Ece Erken'in Bodrum'da tatil yaparak evine gelen tebligatlardan kaçtığını söyledi.
Mehmet Üstündağ, "Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor! Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı." ifadesini kullandı.
Üstündağ, "Ece Erken sevgilisiyle tekne tatili yaparken, İstanbul’daki evine tebligat üzerine tebligat gidiyor. Ünlü sunucu durumdan haberdar, ancak tebligatları teslim alan kimse yok! Bunun nedeni ise Erken’in hukuki süreci geciktirmek istemesi..." diyerek iddiayı ortaya attı.
Eski dosyaları da açan Üstündağ, yazısında şunlardan da bahsetti:
"Ece Erken, bir süre önce Benan Hanım’ın kapısına kadar giderek otomobiline zarar vermiş, görüntüleri güvenlik kameralarına da yansımıştı. Benan Hanım olay nedeniyle Erken’e dava açtı ve ünlü sunucunun evine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderildi.''