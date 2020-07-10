Ece Erken iddiası bomba! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatil yaparak kaçıyor

Mehmet Üstündağ, "Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor! Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı." ifadesini kullandı.