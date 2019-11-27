Ece Erken gözyaşlarına boğuldu Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlar

"Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın."

İşte o anlar