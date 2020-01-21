Ece Erken fena rezil oldu sahte paylaşımlı çiçek ifşa edildi dalga konusu oldu

Fakat Twitter'ın dedektifi olarak anılan Ruling sayfasının ortaya çıkardığı sahte kimlik ve sahte fotoğraflar furyasına Ece Erken'i ifşa etti. Erken, çiçek kendisine gelmiş gibi story'sinde paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Ruling de bunu görüp paylaşınca olanlar oldu ve Ece Erken Twitter aleminin diline düştü.