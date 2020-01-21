Ece Erken fena rezil oldu sahte paylaşımlı çiçek ifşa edildi dalga konusu oldu
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Ece Erken, yaptığı sahte paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Ece Erken, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sahte paylaşım nedeniyle sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada rezil olan ERken, yaptığı sahte paylaşıma açıklık getirdi.
Erken, Instagram hesabından Instagram'da geçtiğimiz yıl şubat ayında başka biri tarafından paylaşılan çiçeğin fotoğrafını aldı. Kendisine çiçek gelmiş gibi yansıttı.
Fakat Twitter'ın dedektifi olarak anılan Ruling sayfasının ortaya çıkardığı sahte kimlik ve sahte fotoğraflar furyasına Ece Erken'i ifşa etti. Erken, çiçek kendisine gelmiş gibi story'sinde paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Ruling de bunu görüp paylaşınca olanlar oldu ve Ece Erken Twitter aleminin diline düştü.
Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Erken, paylaşımı birini kıskandırmak için yaptığını ve işe yaradığını söyledi. Ece Erken, Bircan Bali'nin "Hayatında biri mi var?" sorusuna "Olabilir" diyerek olumlu yanıt verdi.