Ece Erken ''Eskişehir'de pizzaya tükürme'' davasından beraat etti benzetmesi olaydı
ESKİŞEHİR'de ''pizzaya tükürme'' davasına karışan Ece Erken, beraat etti.
Eskişehir'in Yenibağlar mahallesinde pizzaya tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava henüz sonuçlanmamışken, programında yorum yaptığı gerekçesiyle sunucu Ece Erken hakkında açılan davada beraat kararı çıktı.
9. Asliye Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Hüseyin Alyüz ile taraf avukatları katıldı. Bir televizyon kanalında kendisine "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" diyen sunucu Ece Erken'in cezalandırılmasını talep eden Alyüz, şikayetini yineledi.
Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır ise Ece Erken'in, müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.
Davayı karara bağlayan hakim, sunucu Ece Erken'in beraatine hükmetti.