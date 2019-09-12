Ece Erken ''Eskişehir'de pizzaya tükürme'' davasından beraat etti benzetmesi olaydı

9. Asliye Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Hüseyin Alyüz ile taraf avukatları katıldı. Bir televizyon kanalında kendisine "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" diyen sunucu Ece Erken'in cezalandırılmasını talep eden Alyüz, şikayetini yineledi.