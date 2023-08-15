Ece Erken eski eşinden gelen mesaja isyan etti! "Vicdanlı adamlardan çocuk yapın"
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Sunucu Ece Erken, 2015 yılında boşandığı eski eşi Serkan Uçar'dan gelen mesaja çok sinirlendi. Erken, "Vicdanlı adamlardan çocuk yapın" tavsiyesinde bulundu.
Ece Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de anlaşmalı olarak boşandı.
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Mahkeme, protokol gereği çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti.
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Ancak Erken, “Eymen’in bugüne kadarki masraflarını hep ben karşıladım” diyerek İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.
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Serkan Uçar ile davalık olan Erken, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine isyan etti.
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