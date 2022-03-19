Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ekranlara dönecek mi işte son açıklama
Sunucu Ece erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 25 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmetmesinin ardından zor günler yaşıyor. Sıklıkla yasını Instagram'dan paylaşan Ece Erken ekranlara dönecek mi? İşte yanıtı...
25 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken günler sonra, annesi Nurhan Sepici ve Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile birlikte görüntülendi. Eşinin ölümü nedeniyle zor günler geçiren ünlü sunucu ekrana dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani vefatıyla yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken, oğlu ve annesiyle birlikte alışveriş merkezi çıkışı aracını beklerken görüntülendi.
Geçtiğimiz yaz Çeşme'de sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdiği ve henüz 7 aylık evliyken silahlı saldırı sonucu kaybettiği 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası başına yıkılan Ece Erken günler sonra ortaya çıktı.
Ünlü sunucu önceki gün oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Alışveriş merkezinde yemek yiyen aile, daha sonra ise alışveriş yaptı.