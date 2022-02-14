Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Fikret Orman'a fena salladı! 'Kalleş çıktılar'
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin ardından ünlü avukatın öldürüldüğü gece yanında olan Fikret Orman başta olmak üzere pek çok arkadaşı olan isme saydırdı.
Ece Erken, avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul-Bakırköy'deki Cundalı Balık adlı restoranda uğradığı silahlı saldırıda kaybetmesinin ardından, sosyal medyada hem eşinin yasını tuttuğu hem de katil zanlılarıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Eşinin öldürüldüğü gece ortağı olduğu Cundalı Balık'ta yanında olan isimlere ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yapan Ece Erken, Fikret Orman başta olmak üzere pek çok isme adeta saydırdı.
Eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında, alacak-verecek tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğrayacak hayatını yitirmesinin ardından Ece Erken zor günler geçiriyor.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son görüştüğü isimlere saydırdı: Katil zanlıları Ali Yasak, Kadir Yasak, Serkan Dakman, Seccad Yeşil ile ilgili cinayetin işlendiği akşamdan bu yana neredeyse her gün paylaşım yapan ünlü sunucu, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınarak adli işlemlerin başlatılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet birimlerine şükranını sık sık ifade ediyor ancak Ece Erken, bugün yaptığı paylaşımlarda isim vererek, eşinin öldürüldüğü akşam son görüştüğü kişilere dikkat çekti.
Ece Erken'den Fikret Orman'a açık sitem: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü gece son görüştüğü isimlerden olan Fikret Orman başta olmak üzere eşinin pek çok dostuna ve arkadaşına sitem eden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatta iken yardım ettiği ve yanında olduğunu iddia ettiği pek çok ismin cenazeye bile katılmadığını ve hatta borçlu olduğu kişilerin, vefatının ardından 'alacaklı gibi' davrandığını iddia etti.