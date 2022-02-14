Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Fikret Orman'a fena salladı! 'Kalleş çıktılar'

Ece Erken'den Fikret Orman'a açık sitem: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü gece son görüştüğü isimlerden olan Fikret Orman başta olmak üzere eşinin pek çok dostuna ve arkadaşına sitem eden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatta iken yardım ettiği ve yanında olduğunu iddia ettiği pek çok ismin cenazeye bile katılmadığını ve hatta borçlu olduğu kişilerin, vefatının ardından 'alacaklı gibi' davrandığını iddia etti.