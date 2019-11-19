Ece Erken 'Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı?' diye isyan edip yardım istedi
Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Ece Erken, sosyal medyadan isyan edip, yardım istedi.
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Bircan Bali ile beraber sunum yapan Ece Erken, ıcloud hesabı çalınınca sosyal medyadan isyan etti. Instagram hesabından açıklamalar yapan Erken, ağır sözler sarf etti.
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Hackerlardan yardım isteyen Ece Erken, ıcloud hesabındaki 4000 videosundan 3800 videosunun silindiğini açıkladı. Erken 'bu kadar tehlike altında mıyız biz' diyerek kullandığı telefon markasını da suçladı.
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Ece Erken, açıklamasında şunları söyleyerek isyan etti:
-"Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı?
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-''Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz."
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