Ece Erken 'Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı?' diye isyan edip yardım istedi

Ece Erken, açıklamasında şunları söyleyerek isyan etti:

-"Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı?