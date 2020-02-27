Ece Erken 9 ay önce evliliği bitti dedi sevgilisinin karısıyla kucak kucağa pozu çıktı

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yasak aşk yaşadığı ortaya çıktığından beri sular durulmuyor. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Ece Erken, programda yasak aşkının ifşa olmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Erken'in bugün yaptığı açıklamada söylediğinin yalan olduğu iddiası ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısıyla çekilmiş bir fotoğrafı sayesinde gün yüzüne çıktı.