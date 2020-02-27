Ece Erken 9 ay önce evliliği bitti dedi sevgilisinin karısıyla kucak kucağa pozu çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yasak aşk yaşayan Ece Erken, sevgilisinin Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliğinin 9 ay önce bittiğini söyledi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısıyla 4 ay önce kucak kucağa çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yasak aşk yaşadığı ortaya çıktığından beri sular durulmuyor. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Ece Erken, programda yasak aşkının ifşa olmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Erken'in bugün yaptığı açıklamada söylediğinin yalan olduğu iddiası ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısıyla çekilmiş bir fotoğrafı sayesinde gün yüzüne çıktı.
Ünlülerin haberini sunarken yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktığından beri tepki alan Ece Erken, bugün yaptığı programda sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliğinin 9 ay önce bittiğini söyledi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun gün yüzüne çıkan samimi fotoğrafı ise Ece Erken'in bu açıklamasını yalanlar cinsten.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare, sosyal medyanın gündemine oturdu.