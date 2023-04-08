BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19

İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

|
İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

Osmanlı Dönemi’nde en önemli dokuma fabrikalarından birisi olan 135 yıllık Kazlıçeşme Dokuma Fabrikası harabeye dönüştü.

İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

Her gün yüzbinlerce kişinin yanından geçtiği, Marmaray Kazlıçeşme durağının yanında olan fabrikanın, yalnızca bacası ve birkaç duvarı günümüze kadar ulaşabildi.

19
İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

İstanbul’da Marmaray yolcularının Kazlıçeşme durağında gördükleri 135 yıllık fabrika bacası ve geriye kalan birkaç duvar, vatandaşların dikkatini çekiyor.

29
İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

Kazlıçeşme Dokuma Fabrikası veya Yedikule İplik Fabrikası olarak bilenen tarihi yapının son durumu havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. 

39
İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü

Eskiden fabrikaya ait olan alan, şu anda İSPARK olarak kullanılıyor. 

49