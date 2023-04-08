İstanbul'da Osmanlı'dan kalan 135 yıllık fabrika harabeye döndü
Osmanlı Dönemi’nde en önemli dokuma fabrikalarından birisi olan 135 yıllık Kazlıçeşme Dokuma Fabrikası harabeye dönüştü.
Her gün yüzbinlerce kişinin yanından geçtiği, Marmaray Kazlıçeşme durağının yanında olan fabrikanın, yalnızca bacası ve birkaç duvarı günümüze kadar ulaşabildi.
İstanbul’da Marmaray yolcularının Kazlıçeşme durağında gördükleri 135 yıllık fabrika bacası ve geriye kalan birkaç duvar, vatandaşların dikkatini çekiyor.
Kazlıçeşme Dokuma Fabrikası veya Yedikule İplik Fabrikası olarak bilenen tarihi yapının son durumu havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.
Eskiden fabrikaya ait olan alan, şu anda İSPARK olarak kullanılıyor.