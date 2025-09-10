Ebu Şahin tribünde hüngür hüngür ağladı, gözyaşları sel oldu!
Millilerimiz, EuroBasket'te 24 yıl sonra yarı finale yükseldi. Cedi Osman'ın da kadroda yer aldığı maçta eşi Ebru Şahin, onu tribünden desekledi. Galibiyetle beraber gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, mutluluktan ağladı. Cedi Osman'la sarıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile geçtiğimiz yıllarda nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı amaçlayan ünlü çift aralarındaki bağ ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cedi Osman'ın maçlarını tribünden desteklemeyi tercih eden eşi Ebru Şahin yarı final maçında da oradaydı.
Letonya'nın başkenti Riga'da devam eden Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Millilerimiz, Polonya'yı 91-77 yenerek adını finale yazdırdı. Bu turnuvada en son 2001'de yarı final gören '12 Dev Adam' 24 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarladı. Takımımız yarı final maçını cuma günü Yunanistan ile oynayacak.
Tribünde maçı takip ettikten sonra yarı final heyecanıyla gözyaşlarını tutamayan oyuncu Ebru Şahin, mutluluktan ağlamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.
Bu arada oyuncu Ebru Şahin de 2023'te dünyaevine girdiği eşi Cedi Osman'ı bu maçta da tribünden destekledi.