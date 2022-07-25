Ebru Yaşar'In bu sözleri çok konuşulacak! Bakın yoğun konser takviminin nedeni neymiş
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar geçtiğimiz gün Çeşme'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konser sırasına yaptığı orman yangını açıklamalarıyla gönülleri fethetti. Konser takvimindeki yoğunluktan bahseden Ebru Yaşar konser gelirlerini Tema Vakfıyla anlaşarak hatıra ormanı yaptırmak için bağılayacağını söyledi.
Geçtiğimiz akşam Çeşme'de sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Dinleyicilere yoğun konser takvimiden bahseden ünlü şarkıcı yaşanan orman yangınlarının kendisini çok etkilediğini ve konser gelirlerini Tema Vakfı ile anlaşarak hatıra ormanı yaptırmaya yatıracağını söyledi.
Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden biri olan 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Yaşar geçtiğimiz gün İzmir'in Çeşme ilçesinde sevenleriyle buluştu.
Tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı gece boyu güçlü ve güzel sesiyle dinleyenleri mest eden Yaşar konser sırasında yaptığı açıklamalarla gönülleri de fethetti.
Yoğun konser takviminden dinleyicilere söz eden Ebru Yaşar yoğunluğunun ardındaki sürpriz nedeni de hayranlarıyla paylaştı.