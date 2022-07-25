Ebru Yaşar'In bu sözleri çok konuşulacak! Bakın yoğun konser takviminin nedeni neymiş

Geçtiğimiz akşam Çeşme'de sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Dinleyicilere yoğun konser takvimiden bahseden ünlü şarkıcı yaşanan orman yangınlarının kendisini çok etkilediğini ve konser gelirlerini Tema Vakfı ile anlaşarak hatıra ormanı yaptırmaya yatıracağını söyledi.