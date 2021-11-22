Ebru Yaşar'dan öğretmenlere unutulmaz gece

"Unutamadığım öğretmenlerim var, öğretmenim canım benim"

Çocukken hayalindeki mesleği sorulan Yaşar, "Okulda küçükken de direkt şarkıcı olmak istiyordum. Sınıfta dersi kaynatmak için hocam Ebru bir şarkı söyleyebilir mi? derlerdi. Ben işte o dersi kaynatan şarkılarla giren öğrencilerden biriyim. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum ne mutlu bana. Unutamadığım öğretmenlerim var. Öğretmenim canım benim" diye konuştu.