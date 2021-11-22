Ebru Yaşar'dan öğretmenlere unutulmaz gece
İSTANBUL'da bulunan özel bir okul, kuruluşunun 5. yılını “24 Kasım Öğretmenler Günü” özel programıyla kutladı. Gecede sahne alan sanatçı Ebru Yaşar, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
İSTANBUL'da bulunan özel bir okul, kuruluşunun 5. yılına özel Bosphorus Otel’de bir davet düzenledi. “24 Kasım Öğretmenler Günü” özel programıyla kutlanan gecede sanatçı Ebru Yaşar sahne aldı. 20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen gecede Ebru Yaşar sahne alırken, hem okulun kuruluş yıl dönümü hem de öğretmenler günü coşkuyla kutlandı.
Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla eğlenen öğretmenler enerji depoladı
TV 100'de yer alan habere göre; organizasyon sonunda düzenlenen görkemli gala gecesinde sahne alan Ebru Yaşar, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Hediye takdim töreni ile başlayan gecede Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla eğlenen öğretmenler hem stres attı hem de enerji depoladı.
"Eğitime öğretime çok önem veriyorum"
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, " Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Çok kıymet veriyorum, vermeliyiz. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Bu akşam aynı zaman da öğretmenler gününü kutluyoruz. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz. Hem de çok destekliyoruz" dedi.
"Unutamadığım öğretmenlerim var, öğretmenim canım benim"
Çocukken hayalindeki mesleği sorulan Yaşar, "Okulda küçükken de direkt şarkıcı olmak istiyordum. Sınıfta dersi kaynatmak için hocam Ebru bir şarkı söyleyebilir mi? derlerdi. Ben işte o dersi kaynatan şarkılarla giren öğrencilerden biriyim. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum ne mutlu bana. Unutamadığım öğretmenlerim var. Öğretmenim canım benim" diye konuştu.