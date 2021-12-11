Ebru Yaşar'dan 'İçime Ata Ata' ile Türkiye'de ve dünyada rekor: 24 saatte 3,5 milyonu geçti!

Son albümü ‘Gel de Sevme’ ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar’ın merakla beklenen yeni sürprizi görücüye çıktı. Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, son albümü “Gel De Sevme” ile dinlenme rekorları kırmıştı. Ünlü sanatçı, bu kez son dönemlerde yıldızı parlayan şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’la kameraların karşısına geçti. İki genç şarkıcıyla “İçime Ata Ata” adlı şarkıya klip çekti.Youtube’da en çok izlenenler arasında Türkiye’de 1’inci dünyada ise 14’üncü oldu.