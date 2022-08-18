Ebru Yaşar'a Ayvalık konserinde hayranlarından yoğun ilgi
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin üçüncüsünü önceki akşam Ayvalık Açıkhava’da gerçekleştirdi. Ebru Yaşar, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde Yaşar, repertuarı ve sahne performansıyla sevenlerinden yine tam not aldı.
Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Yaşar, zarafeti ve eşsiz sesiyle büyülerken unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.
Başarılı sanatçı konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanı için hayranlarına sahneden teşekkür ederken “Altı açıkhava konserinden hiçbir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla; geleceğe, hayata, sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.” ifadelerini kullandı.
Yaşar, konser sonunda hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.