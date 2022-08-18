Ebru Yaşar'a Ayvalık konserinde hayranlarından yoğun ilgi

Başarılı sanatçı konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanı için hayranlarına sahneden teşekkür ederken “Altı açıkhava konserinden hiçbir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla; geleceğe, hayata, sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.” ifadelerini kullandı.