Ebru Yaşar: Ödüller için normal ev ayarlamıştık, villaya geçeceğiz!
'İçime ata ata' şarkısı ve klibini yayınladığı ilk günden bu yana izlenme rekorlarını alt üst eden, daha önce de ödüllerini koymak için ev arayışında olduklarını belirten Ebru Yaşar 'Normal daire ayarlamıştık, villaya geçeceğiz' diyerek esprili bir açıklama yaptı.
Önceki akşam Yeni Gazino’da sahne alan Ebru Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptığı ‘İçime Ata Ata’ parçasını sahnede ilk kez seslendirdi. Başarıya doymayan ünlü şarkıcı, aldığı ödüller hakkında da esprili bir açıklamaya imza attı.Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, "Yeni ödüller için yeni bir alan düşünüyor musunuz?" sorusuna, “Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz” diyerek espri yaptı.
2021'in en çok sahne programı yapan isimlerinden...
2021'de İstanbul’da son sahnesini alan Ebru Yaşar’a, bu yıl en çok sahne programı yapan isimlerden olduğu hatırlatılınca, “Çok şükür diyorum, çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız mekanlar hınca hınç doluyor. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu. Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek içimizi döktük'
Yeni düet, ‘İçime Ata Ata’ ile dikkat çeken Yaşar, "Çok mutluyuz. Sevileceğini, etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine atmış olduğu ne kadar çok şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber ‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızda ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. İlk defa bu akşam söyleyeceğim" şeklinde konuştu.
"İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum”
2021 yılının nasıl geçtiği sorulan Yaşar, "Benim için çok güzel geçti, her anlamda çok güzeldi. Ufak tefek aksaklıklar hastalıklar oldu. Onun dışında öncelikle tüm dünyaya bir an önce koranavirüsten kurtulmayı diliyorum, sağlıklı olmayı diliyorum. Sonra da ekonomimizin tez zamanda çok normal hale gelmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.