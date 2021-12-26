Ebru Yaşar: Ödüller için normal ev ayarlamıştık, villaya geçeceğiz!

‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek içimizi döktük'

Yeni düet, ‘İçime Ata Ata’ ile dikkat çeken Yaşar, "Çok mutluyuz. Sevileceğini, etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine atmış olduğu ne kadar çok şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber ‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızda ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. İlk defa bu akşam söyleyeceğim" şeklinde konuştu.