Ebru Yaşar dizini kırdı ameliyata alındı işte son durumu

"Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim"

"Sevenlerim, dostlarım. Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."