Ebru Yaşar dizini kırdı ameliyata alındı işte son durumu
Ebru Yaşar aracından inerken diizni kırdı ve acil ameliyata alındı peki Ebru Yaşar'ın son durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Düştüğünü belirten Ebru Yaşar'ın diz kapağı kırıldı. Şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.
Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar hemen ameliyata alındı. Peki Ebru Yaşar'ın son durumu nasıl işte sevilen şarkıcının sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...
Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirdi. Diz kapağını kıran Yaşar, sevenlerine ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı.
Aracından inerken dizinin üzerine düşen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Ebru Yaşar son durumunu sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı:
"Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim"
"Sevenlerim, dostlarım. Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."