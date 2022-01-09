Ebru Yaşar diz kapağını kırdı hastaneye kaldırıldı ameliyata alındı! İşte son durumu
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Düştüğünü belirten Ebru Yaşar'ın diz kapağı kırıldı. Şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.
Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirdi. Diz kapağını kıran Yaşar, sevenlerine ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu. geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı.
"Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem"
Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Yaşar olayı sosyal medya hesabından "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" diyerek duyurdu.
Sosyal medyada sevenleri 'Nazar değdi' dedi
'İçime ata ata' şarkısı ve klibini yayınladığı ilk günden bu yana izlenme rekorlarını alt üst eden, daha önce de ödüllerini koymak için ev arayışında olduklarını belirten Ebru Yaşar'ın başıan gelen talihsiz kaza, sevenleri tarafından sosyal medyada 'nazar' olarak yorumlandı.
Ünlü sanatçı, son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’la “ İçime Ata Ata” şarkısında düet yapmıştı.