Ebru Yaşar diz kapağını kırdı hastaneye kaldırıldı ameliyata alındı! İşte son durumu

Sosyal medyada sevenleri 'Nazar değdi' dedi

'İçime ata ata' şarkısı ve klibini yayınladığı ilk günden bu yana izlenme rekorlarını alt üst eden, daha önce de ödüllerini koymak için ev arayışında olduklarını belirten Ebru Yaşar'ın başıan gelen talihsiz kaza, sevenleri tarafından sosyal medyada 'nazar' olarak yorumlandı.