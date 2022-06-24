Ebru Şancı'ya eşi Alparslan Öztürk'ten dekolte uyarısı! Eliyle kıyafetini kapattı, olay oldu!
Eski manken Ebru Şancı, Galatasaray'da forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk fotoğraf çekilirlerken Ebru Şancı'nın dekoltesindn rahatsız olan futbolcu Öztürk, eliyle kıyafetini çekiştirerek Şancı'nın göğüslerini örtmeye çalıştı! Bakın o pozlar nasıl...
38 yaşındaki eski manken Ebru Şancı, 28 yaşındaki futbolcu kocası Alparslan Öztürk ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaştığı fotoğraflardan birinde eşi Öztürk'ün eliyle Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışması olay oldu.
Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.
Nikaha çiftin aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik bir davetli topluluğu katılmış, Şancı üç farklı gelinlikle objektif karşısına geçmişti. İkilinin Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.
Ebru Şancı Öztürk, geçtiğimiz haftalarda Tv8 ekranlarında yayınlanan bir programıa konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itirafta bulundu.