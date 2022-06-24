Ebru Şancı'ya eşi Alparslan Öztürk'ten dekolte uyarısı! Eliyle kıyafetini kapattı, olay oldu!

Ebru Şancı Öztürk, geçtiğimiz haftalarda Tv8 ekranlarında yayınlanan bir programıa konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itirafta bulundu.