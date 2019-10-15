Ebru Şancı'nın 2 kızının okul masrafı Kanal D canlı yayınında şoke etti
Eski model ve sunucu Ebru Şancı, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızının yıllık okul masrafını Kanal D'nin 2. Sayfa programında açıkladı.
Paylaştığı cesur pozlarla zaman zaman magazin gündeminde adı duyulan Ebru Şancı, bu sefer yaptığı açıklamalarla konuşulmaya başlandı. 2. Sayfa'ya konuk olan Şancı, 'Dadılara fazla güvenmiyorum' diyerek 100'den fazla dadı değiştirdiğini söyledi.
"İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var" diyerek ekran başındakileri şaşırtan Ebru Şancı, dadı konusunda yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:
3 kadın çalışıyor ama yetersizler: "Sabah geliyor akşam gidiyorlar. Sanmasınlar ki ben evde dadıya temizlik yaptırıp bulaşık yıkatıyorum. Benim evimde üç kadın çalışıyor şu anda ama yetersizler."
Hiçbirine güvenmiyorum: "İyi diye geliyorlar ama değiller. 100 kere söyledim yine söylüyorum 'Allah annemden bin kere razı olsun.' Annem evde olmasa evin her yerine de kamera döşesem ben evden çıkıp gidemem. Hiçbirine güvenmiyorum, hiçbirine de güvenmeyeceğim. Kimse senin annen gibi bakamaz çocuğuna."