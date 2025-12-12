Ebru Şancı'dan havyar fiyatına isyan! "İnsan tuvalete gitmeye üzülür"
Ebru Şancı, İngiltere paylaşımlarına devam ediyor. Eski manken, bu kez de 250 gram havyarın fiyatını takipçilerine gösterdi.
2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı, üç evlat sahibi oldu.
Çocuklarını kucağına aldıktan sonra mankenliği bırakan Şancı, kariyerine bambaşka bir yön vererek gelinlik sektörüne adım attı.
Dubai, Kuveyt, Lübnan, İngiltere, Amsterdam'da mağazaları olan ve tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan tasarımcıları arasında yer alan Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Uzun süredir Lonra'da olan Şancı daha önce bir paket üzümün 3 bin 450 TL, kavunun 6 bin 700 TL, 28 adet çileğin de 8 bin 250 TL'ye satıldığını takipçileriyle paylaşarak gündeme gelmişti.
Ebru Şancı şimdi de 250 gram havyarın fiyatını gösterdi.